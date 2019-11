Zwijndrechtse kinderen schrijven brieven aan minister Slob

"Staken doen we hier vandaag niet, maar we staan samen met de leerlingen wel stil bij de redenen waarom er vandaag actie gevoerd wordt", zegt schooldirecteur Arjan van Sprang.

"Ik vind het niet eerlijk dat onze juffen en meesters zo weinig geld krijgen", zegt één van de jongens in de klas. "En als onze juf ziek wordt, is er misschien geen invaljuf", vult een meisje aan.

Het zijn in kindertaal precies de redenen waarom er actie gevoerd wordt: structureel méér geld voor betere salarissen. Dat trekt ook meer jonge mensen naar het onderwijs en dat is hard nodig, want er is een groeiend tekort aan leerkrachten.

Een andere klas van de school ging in het kader van het Nationaal Schoolontbijt naar het gemeentehuis. Daar werd burgemeester Hein van der Loo gevraagd een zelfde T-shirt aangeboden, dat ook de leerkrachten vandaag dragen.

De burgemeester trok het meteen aan: "Nee, ik ben geen actievoerder, maar met de tekst (Bij ons is uw kind wel topprioriteit) ben ik het van harte eens. Al ga ik niet met Den Haag bellen."