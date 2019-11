Feyenoord-coach Dick Advocaat merkt richting Young Boys-thuis meer beleving bij Feyenoord

Feyenoord-coach Dick Advocaat staat donderdagavond tegen Young Boys in de Europa League voor zijn eerste Europese wedstrijd als trainer van de Rotterdammers. Maar Advocaat is daar niet van onder de indruk. "Overal waar ik werk wil ik winnen. Dus dat is hier ook."

Advocaat legt veel verantwoordelijkheid voor de wedstrijd tegen Young Boys bij de spelers. "Het belangrijkste is dat we resultaten krijgen en dat we zien dat er beweging in het elftal zit. Dat het beter wordt. Maar dat moet vanuit het elftal komen. Dat is na vier trainingen moeilijk te zeggen. Maar je proeft mede door de overwinning van zondag, dat er iets meer beleving is."

De hoofdtrainer van Feyenoord neemt geen genoegen met een gelijkspel van Feyenoord tegen Young Boys. "We komen van onder, net als in de eredivisie. Dan moet je winnen, we mogen niet verliezen. Daar zit het gevaar, gaan we alle risico's nemen? Ik denk dat dat niet verstandig is", aldus Advocaat. Die wel aangaf dat hij het niet schroomt om in de slotfase die risico's aan te gaan. "Dan moeten we wat meer risico nemen, een middenvelder eruit halen en een spits erbij. Maar dat weet je nooit van tevoren."

Over de opstelling van Feyenoord liet Advocaat zich ontvallen dat Renato Tapia de vervanger wordt van Leroy Fer. Eric Botteghin is nog niet fit genoeg voor het duel met de Zwitsers. Rick Karsdorp is wel op tijd fit voor het Europese treffen met Young Boys.