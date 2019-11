Ragnar Ache opgeroepen voor Jong Duitsland

Ache, die in Frankfurt am Main geboren is, wordt meegenomen door bondscoach Stefan Kuntz voor het EK-kwalificatieduel tegen Jong België op 17 november in het stadion van SC Freiburg. Ache komt bij Jong Duitsland oud-Sparta-ploeggenoot Julian Chabot tegen, die ook een uitnodiging heeft ontvangen voor de Duitse beloften.