Expert: wanneer is het tijd om je auto in te ruilen?

"Eigenlijk hangt dat vooral van je portemonnee en budget af", zegt Van der Drift direct. "De één ruilt zijn nieuwe auto na een jaar of vier in, omdat hij altijd nieuw wil rijden. De ander wil juist die vier jaar oude auto en er zijn genoeg mensen die veel oudere auto's rijden."

Distributieriemen en koppakkingen zijn termen die automobilisten het liefst niet horen als ze hun auto naar de garage brengen, omdat het vervangen van die onderdelen behoorlijk in de papieren loopt. "Als je een restwaarde hebt van tweeduizend euro en je moet de koppeling laten vervangen, dan kun je je afvragen: moet ik dat er nog wel in stoppen?"

Bodemloze put

De Rijnmond-expert benadrukt dat het zonde is je geld in een bodemloze put te stoppen. "Maar het is ook zonde om je auto tot een pakketje schroot te laten verwerken als 'ie verder nog hartstikke goed is."

Om de kosten van je auto te berekenen, kun je het autokostenprogramma van de ANWB gebruiken. Daar kun je precies berekenen hoeveel je auto per maand en per kilometer kost. Daarnaast kun je via de koerslijst op de website van de ANWB zien hoeveel je huidige auto ongeveer waard is.

