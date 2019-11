Justitie eist zes jaar tegen man uit Ridderkerk om export drugs

Justitie heeft woensdag zes jaar cel geëist tegen een man uit Ridderkerk. Hij zou de schakel zijn in de export van partijen heroïne en cocaïne.

De drugs waren verborgen op pallets met dozen spinnenvangers. De veertig kilo heroïne werd in augustus door de Britse douane onderschept. In een loods in Dordrecht trof de politie twee pallets met cocaïne aan tussen spinnenvangers. Het gaat om 61 kilo van de drugs.

De twee pallets stonden klaar voor verzending naar Engeland. Volgens justitie vertrokken alle drugstransporten vanuit de loods van de 57-jarige man in Ridderkerk.

De rechter doet over twee weken uitspraak in de zaak.