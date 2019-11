Begraafplaatsen buiten vuurwerkzones tijdens jaarwisseling

De omgeving van begraafplaatsen valt komende jaarwisseling in Rotterdam buiten de nieuwe vuurwerkzones. Dat heeft het Rotterdams college bepaald.

De gemeente ontving gemengde geluiden om de begraafplaatsen buiten de vuurwerkzones te houden, maar heeft uit respect voor de grafrust uiteindelijk het besluit genomen. Volgens de Stadsecoloog bieden begraafplaatsen ook een toevluchtsoord voor dieren tijdens de Oudjaarsnacht.

Komende jaarwisseling is de eerste keer dat de gemeente Rotterdam werkt met vuurwerkzones in plaats van vuurwerkvrije zones. Rotterdam draait hiermee het beleid om: Vuurwerk mag alleen in de aangewezen gebieden worden afgestoken, daarbuiten niet.