Rotterdamse verdachte van Groningse bioscoopmoord blijft langer vastzitten

De 33-jarige Ergün S. zit nog altijd in beperkingen. Dat wil zeggen dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Hij wordt verdacht van moord dan wel doodslag.

De lichamen van de twee slachtoffers werden eind oktober in de bioscoop in Groningen gevonden. Het bleek te gaan om een echtpaar uit Slochteren dat er schoonmaakte. De Rotterdammer werd een dag na de dubbele moord aangehouden. Daarbij werd hij in zijn been geschoten.



Ergün S. werd vorige week nog een vrijheidsbeperking van twee weken opgelegd.