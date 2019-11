Rotterdamse zanger overwint depressie: 'Zonder muziek was ik er niet meer geweest'

The New Shining

Bandfoto The New Shining

Het heeft meer dan vijf jaar geduurd, maar de Rotterdamse rockband The New Shining is helemaal terug. Het drietal maakte naam met stevige gitaarmuziek, maar ook met de akoestische hit 'Can't make up my mind'. Na de doorbraak raakt zanger Nax in een depressie en verliest hij zijn band. Zijn depressie is ook het thema van het nieuwe album 'Elephant'.

"Toen we in 2012 die hit kregen, ging het helemaal los. Iedereen wilde wat van ons. Dat trokken wij als band niet helemaal en daarom besloten we een pauze te nemen", zegt leadzanger Xander Stok die beter bekend staat als Nax.

Depressie

De zanger besluit zich na die hectische periode terug te trekken en in de studio te werken aan een solocarrière. Tegen de tijd dat zijn plaat af is, raakt Nax in een depressie waardoor hij niets aan promotie kan doen.

Xander heeft deze klachten al van kinds af aan. "Het slaat je compleet lam. Als je in een depressie komt, is alles zwart. Ik had geen idee waarom ik nog leefde. En dat fucking elke dag. Het woord 'depressie' wordt vaak gebruikt als je een beetje verdrietig bent of niet zo lekker in je vel zit, maar het is echt anders als je er ziek van bent."

Nax kwam er ook achter dat hij geen plezier aan een solocarrière beleefde. "Ik vond er niets aan in mijn eentje. Toen heb ik die gasten gebeld en die hadden hetzelfde. Zij vonden er ook niets aan zonder band." Zo wordt de band The New Shining nieuw leven ingeblazen.

Nieuw album

Het album Elephant gaat over Xanders persoonlijke worstelingen met zijn depressie. De naam verwijst naar het gezegde 'olifant in de kamer': een probleem dat duidelijk aanwezig is, maar waar mensen het niet over willen hebben. "Tijdens het succes van 'Can't make up my mind' kreeg ik duizenden mails van mensen over de hele wereld met hun persoonlijke verhaal. Ongekend dat zoveel mensen met een depressie rondlopen en dat zo weinig mensen dit uitspreken." Xander maakt het album om mensen met depressieve klachten een hart onder de riem te steken. "Ze moeten weten dat ze niet de enige zijn."

Ondanks dat 'Elephant' over de depressie van de leadzanger gaat, is het geen album geworden met een sombere klank. "De teksten zijn wel heavy, nou ja inzichtgevend, maar de nummers zijn ook prima te beluisteren voor mensen die goed in hun vel zitten."

Redding

Voor Xander biedt muziek maken verlossing . "Muziek is absoluut mijn redding. Als ik geen muziek had gehad, was ik er niet meer geweest. Ik geloof dat iedereen die hieraan lijdt iets kan vinden wat hem of haar er doorheen sleept. Dan heb ik het niet over een hobby of zomaar iets leuks, maar écht een passie waar je bloed sneller van gaat stromen."

Beluister via de link hierboven het volledige interview van presentator Reint-Jan Potze met zanger Nax van The New Shining.