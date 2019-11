Spannende slotfase brengt Binnenland de zege

De dames van Binnenland hebben in de Basketball League pas laat in de wedstrijd de zevende zege van het seizoen gepakt. In sporthal De Driepsrong in Barendrecht werd Grasshoppers met 75-72 verslagen.

Grasshoppers was de enige ploeg die Binnenland tot dan toe had weten te verslaan in de competitie, maar de return was voor de Barendrechters. De ploeg van coach Joost van Rangelrooy stond na twee kwarten met 33-42 achter tegen de bezoekers uit Katwijk. In het derde kwart draaide Binnenland de wedstrijd in haar voordeel door op 59-56 te komen.

Vlak voor tijd dreigde het toch mis te gaan toen Mia Hordijk voor Grasshoppers een and-one verzilverde voor een 70-72 voorsprong. Echter trokken drie rake worpen van Eline Kasius en twee van Marlou de Kleijn de zege over de streep voor Binnenland.

Binnenland staat momenteel eerste in de Dutch Basketball League met veertien punten uit acht wedstrijden, twee meer dan naaste achtervolger Batouwe.