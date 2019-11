Met bijstandsuitkering en parttime werken tóch jeugdtegoed behouden

Rotterdammers met kinderen die in de bijstand zitten, maar parttime gaan werken, moeten er volgend jaar financieel op vooruit gaan. Dat willen D66, VVD, GroenLinks, PvdA en het CDA in de Rotterdamse gemeenteraad.

Voorgesteld wordt om arme gezinnen, waarvan een ouder met bijstandsuitkering parttime gaat werken, recht te laten houden op het zogeheten Jeugdtegoed.

"Dat is een extra geldbedrag dat mensen krijgen omdat ze een laag inkomen hebben", legt Nadia Arsieni van D66 uit. "Daarmee kunnen ze extra dingen voor hun kinderen betalen, zoals openbaar vervoerskosten en schoolspullen. Vooral omdat kinderen, zeker als ze naar school gaan en ouder worden, veel geld kosten."

Volgens het Nibud komen Rotterdamse gezinnen met oudere kinderen structureel 1.200 euro per jaar tekort. De gemeente kan deze mensen ondersteunen met regelingen zoals het Jeugdtegoed. Dat is een bedrag van 500 euro.

Geen stimulans

"Als mensen die dat Jeugdtegoed ontvangen gaan bijverdienen om uit de bijstand te komen, is het juist vaak zo dat ze weer allerlei dingen verliezen", legt Arsieni uit.

"Je verliest het Jeugdtegoed, je kan bepaalde toeslagen verliezen. Dat is natuurlijk niet goed, want dan is het helemaal niet stimulerend om aan het werk te gaan. Dan ga je erop achteruit in plaats van vooruit."

De partijen willen dat het bijverdienen niet gaat leiden tot een minder besteedbaar inkomen. "Dan ben je het paard achter de wagen aan het spannen."

Regelingen aanpassen

Arsieni begrijpt dat het een grootschaliger probleem is, dat landelijk speelt. "Het moet op Rijksniveau veranderen, dat kan niet alleen in Rotterdam. Maar wat we wel kunnen doen, is het beter en doelgerichter maken van de regelingen die we hier hebben."

Het stadsbestuur wordt nu gevraagd om de inkomensgrens voor het Jeugdtegoed te verhogen naar 130 procent van het bijstandsniveau. Nu ligt dat nog op 110 procent. "Ook met een iets hoger inkomen kan je dan het Jeugdtegoed behouden."