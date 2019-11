Ruud de Boer ontmoet... Youp van 't Hek

Hij zag er fris en fruitig uit, bij het interview in z'n kleedkamer. Niet zo gek, als je de komende weken kunt spelen in de 'Cabarettempel', zoals hij het Oude Luxor theater lovend noemt: Youp van 't Hek. Nog geen twee dagen later moest hij het podium verlaten omdat hij zich niet goed voelde.

Maar Youp is terug! Sinds woensdag staat-ie er gewoon weer, in het door zijn geliefde Rotterdamse Oude Luxor theater. In overleg met zijn manager zendt Radio Rijnmond donderdag het langere interview met Youp alsnog uit. Luister om 19:00 uur naar zijn liefde voor het Oude Luxor, de stad Rotterdam en waarom hij voorlopig nog niet is uitgespeeld...

Niet in de gelegenheid om donderdagavond te luisteren? Luister dan wanneer je wilt, door de afbeelding naar links te slepen en het audio-icoontje aan te klikken.