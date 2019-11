PvdA Rotterdam stelt vragen over 'menstruatiearmoede'

De PvdA in Rotterdam wil dat het stadsbestuur een plan maakt tegen zogeheten menstruatiearmoede. Uit onderzoek blijkt dat één op de tien vrouwen in ons land geen geld heeft voor maandverband of tampons.

Deze vrouwen gebruiken alternatieven, zoals een stuk krant of wc-papier. "Dit leidt vervolgens tot problemen, zoals irritaties en zelfs infecties", schrijft de PvdA in een brief aan het Rotterdams college.

De partij verwacht dat dat dit probleem in Rotterdam groter is dan andere delen van het land, omdat er in de stad relatief veel armoede is.

De PvdA vraagt zich af wat de gemeente gaat doen om dit probleem aan te pakken.