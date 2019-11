Het onderzoek naar de dodelijke schietpartij aan de Putsebocht is donderdagochtend nog altijd in volle gang. Politiebusjes rijden rond, een deel van de straat is afgezet en de recherche zoekt in een van de winkels naar sporen en aanwijzingen.

Een man werd woensdagavond rond 22:30 uur neergeschoten in de straat. Hij bezweek korte tijd later aan zijn verwondingen. Er is nog niemand opgepakt.



In de straat zijn de sporen van de beschieting van woensdagavond nog zichtbaar. Een grote plas opgedroogd bloed lag op straat. Een agent was met emmers in de weer om dit weg te spoelen.

Een buurtbewoner zegt woensdagavond zeker zes schoten te hebben gehoord, kort na elkaar. "Die bewoner dacht eerst aan vuurwerk", zegt verslaggever Jacco van Giessen.

Een andere buurtbewoonster die donderdagochtend al vroeg onderweg is naar haar werk, kijkt niet op van de gebeurtenis. "Het wordt hier op Zuid steeds gekker, het lijken wel wildwesttaferelen", verzucht ze. "Ik kijk er niet meer van op. Ik kijk er van op als iemand gedag zegt in de buurt, dán kijk ik op!"

Ze vertrekt het liefst uit de buurt. "Ik ben blij dat ik zelf geen kinderen heb, dan zou ik hier allang weg zijn. Er is te veel criminaliteit en er wordt niets gedaan."