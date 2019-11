Al meer dan drieduizend bevers in Nederland

Het gaat steeds beter met de bever in Nederland. Sinds 2011 is het aantal bevers in ons land ruim verdrievoudigd, zeggen kennisplatform Nature Today en de Zoogdiervereniging. Per jaar neemt het aantal met een paar honderd toe.

Volgens de onderzoekers zijn er nu ongeveer 3500 bevers in ons land. In 2011 waren dat er nog maar zo'n duizend.

Opnieuw geïntroduceerd

In 1826 verdween de bever uit Nederland. De laatste bever werd toen aangezien als een otter, die vissen uit een visnet wilde stelen. Een visser gaf het dier toen een klap op zijn kop met een roeispaan. Pas later kreeg hij door dat het ging om een bever.

Aan het einde van de jaren '80 werden Oost-Europese bevers geherintroduceerd. In de vroege morgen van 25 oktober 1988 liet minister Braks van Landbouw zes bevers los in de Biesbosch bij Dordrecht.

Daar was toen nog niet iedereen even blij mee. Boeren in de omgeving waren bang voor knaagschade. Het ministerie moest beloven dat zij garant zouden staan voor de schade.

In de Biesbosch werd een burcht gebouwd. Die werd helemaal dichtgemaakt, zodat de bevers eerst een weg naar buiten moesten knagen.

Moeizaam begin

Binnen een jaar werden er kleine bevertjes geboren, maar veel bevers hadden moeite om zich aan te passen aan de nieuwe omgeving. Er was weinig voedsel, waardoor ze soms ver moesten zwemmen om aan voedsel te komen.

Na de eerste tien jaar waren er nog maar honderd bevers in ons land. Sommige bevers waren ook uitgezet in andere delen van Nederland.

Een aantal bevers wist te ontsnappen uit de kunstburcht bij de Merwelanden in Dordrecht. Andere bevers, zoals Mieneke, kwamen om doordat ze geplet werden door een boom, die door een andere bever was omgeknaagd.



Maar de laatste jaren is de bever steeds vaker zichtbaar. Niet alleen in Dordrecht, waar ze zelfs door de havens zwemmen, maar ook in de rest van de regio.