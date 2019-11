Campagne 'Kom uit je schuld' van start in Rotterdam

Ruim zesduizend mensen in Rotterdam zitten zwaar in de schulden. Een probleem dat je leven letterlijk kan lamleggen en zelfs je gezondheid kan beïnvloeden. Daarom is de gemeente Rotterdam woensdag de campagne 'Kom uit je schuld' gestart.

Doel is om het taboe rondom schulden te doorbreken en mensen te motiveren over hun geldzorgen te praten. Hierdoor hoopt de gemeente uiteindelijk dat mensen eerder hulp inschakelen en zo grotere problemen voorkomen. Mensen die schulden hebben wachten namelijk gemiddeld vijf jaar met het zoeken van hulp.

"In die vijf jaar dat men gemiddeld wacht met het zoeken naar hulp vertienvoudigen de schulden vaak", legt wethouder schuldenaanpak Michiel Graus uit. "Dat is dus heel veel ellende voor de mensen zelf, maar het kost ons als samenleving ook heel veel geld."

Voor de campagne worden posters met dilemma's over schulden opgehangen in bushokjes. Ook rijdt er tot het einde van dit jaar een 'Kom uit je schuld'-tram en is er een theatervoorstelling over het ondewerp met de titel 'Zomaar op straat' in theater Islemunda.

Het gezicht van de campagne is de Rotterdammer Donovan Felter. Hij doet samen met andere zijn verhaal over hoe hij in de schulden kwam. Donovan is met hulp weer uit de schulden gekomen. “Ik heb mijn les geleerd en ik hoop echt dat jongeren bij het afsluiten van een telefoonabonnement nadenken of ze dat de komende maanden ook kunnen betalen. Ik heb te lang gewacht met hulp zoeken. Had ik dat maar eerder gedaan, want het luchtte enorm op.”

In de campagne wordt extra aandacht besteed aan jongeren. Om deze doelgroep te bereiken worden ook sociale media als Facebook en Instagram ingezet. Alle uitingen verwijzen naar de hulp bij VraagWijzers en het Jongerenloket.

De gemeente Rotterdam wil deze collegeperiode 15.000 Rotterdammers helpen om hun schulden onder controle te krijgen.