Vrouw mishandeld in Rotterdamse metro

De politie heeft een 29-jarige man opgepakt omdat hij woensdagavond een vrouw heeft mishandeld in de Rotterdamse metro.

Het slachtoffer zat samen met de man in de metro. De man viel al op, omdat hij luid riep te schelden. Op een gegeven moment sloeg hij de vrouw.

Het slachtoffer stapte uit bij metrostation Maashaven, waar ze werd opgevangen door RET-personeel. Die gaven het signalement van de man door. De man, die vaker in aanraking is geweest met de politie, is vervolgens opgepakt aan de Hillelaan.

De vrouw werd meegenomen naar een politiebureau om aangifte te doen.