'Gratis' zwemles Rotterdam-Feijenoord enorm succes

Humanitas riep het initiatief een jaar geleden in het leven. Humanitas betaalt de lessen in het Afrikaanderbad, die kosten ongeveer 500 euro per persoon voor een A-diploma. Dat is voor veel ouders op Zuid te veel geld. Voor de gratis zwemles moeten ze wél iets terugdoen voor de wijk.

Iets terugdoen

"Zo zijn er afgelopen zomerperiode ouders geweest die activiteiten hebben georganiseerd voor mensen in de buurt. Ook gingen ouders mee met uitstapjes", zegt Anton van den Beukel van Humanitas.

Ouders worden ook gekoppeld aan 75-plussers in de buurt. "De ouders kunnen hen bijvoorbeeld uitnodigen voor het eten. Zo kan je met elkaar een leuke buurt houden."

Niet genoeg aan één bad

De zwemlessen zijn zo'n groot succes, dat de inschrijving inmiddels is gesloten. De initiatiefnemers hebben inmiddels niet genoeg aan alleen het Afrikaanderbad.

"We hebben veel meer kinderen dan dat zwembad aankan", zegt Van den Beukel. "Andere zwembaden in de buurt nemen de overloop over." De overgebleven kinderen worden daarom opgevangen in het Zwemcentrum Zuidplein en een bad in IJsselmonde.

'Dansen van enthousiasme'

En de kinderen? "Die vinden het super leuk", weet badmeester Hakki. "Ik heb zelfs kinderen gezien voor het zwembad, die dansen dat ze mogen leren zwemmen. Het is een superinitiatief."

Of het initiatief ook in andere wijken van Rotterdam wordt doorgevoerd, blijft nog even in het midden. "Wij zijn als welzijnsorganisatie alleen verantwoordelijk voor Rotterdam-Feijenoord", zegt Van den Beukel daarover. "In ons gebied werkt het goed en vinden mensen het prettig, maar ik kan niet oordelen over andere gebieden."