Berichten die we maken, verschijnen soms niet of met vertraging op de website en met grote vertraging in de Rijnmond app. Voor het belangrijkste nieuws kun je elk heel uur het nieuwsbulletin op Radio Rijnmond luisteren op 93.4 FM of via het radio-icoontje onderaan in de app. Teletekst is ook up-to-date.

De storing ligt buiten onze macht. Het is onduidelijk hoe lang de vertraging online nog duurt.