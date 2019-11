Rotterdamse breakdancer klaar voor derde wereldtitel

B-boy Menno van Gorp won in 2017 ook de wereldtitel. Foto: Little Shao

Breakdance, onder de dansers zelf breaking of b-boying genoemd, is begonnen in The Bronx in New York in de jaren tachtig. Sindsdien is het steeds groter geworden, legt Van Gorp uit.

"De bewegingen zijn iets moeilijker geworden. Je moet er erg atletisch voor zijn. Het is niet echt óf een dans, óf een sport te noemen. Voor mij is het een kunstvorm, een levensstijl."

B-boy Menno zit inmiddels al in India. "Het is hier lekker warm, vochtig en benauwd", zegt de Rotterdammer. "Maar we zitten in een luxe hotel, dus het is goed uit te houden."

Hij wist de titel eerder in 2014 en 2017 in de wacht te slepen. Ook dit jaar heeft hij er vertrouwen in. "Ik maak zeker wel kans. Maar het is altijd een momentopname én een jurybeslissing, dus je weet nooit waar het heen gaat."