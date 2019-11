Boskalis gaat Randweg Dordrecht (N3) opknappen

De opknapklus van de Wantijbrug in de Randweg Dordrecht (N3) wordt uitgevoerd door Boskalis. Ook de rest van de werkzaamheden aan de Randweg neemt het Papendrechtse bedrijf voor haar rekening.

Volgens Boskalis levert de klus ruim veertig miljoen euro op. Voor dat geld wordt het wegdek aangepakt, worden bruggen aangepakt en geluidsschermen vervangen. Het gaat om het stuk tussen de aansluiting met de A16 en de aansluiting bij de A15.

Woensdag werd bekend dat na de jaarwisseling de opknapbeurt van de Randweg begint. In januari gaat de Wantijbrug voor ruim twee maanden dicht in beide richtingen. Alleen hulpdiensten, fietsers, voetgangers en bussen kunnen dan nog over de brug.



De werkzaamheden zouden eigenlijk eerder dit jaar plaatsvinden, maar dat werd uitgesteld, omdat onder meer het Albert Schweitzer Ziekenhuis te slecht bereikbaar zou zijn voor hulpdiensten.

De afsluiting is nu ingekort van vier maanden naar tweeënhalf. Dat de weg toch nog maandenlang dicht moet, is niet te vermijden, zegt minister Cora van Nieuwenhuizen.