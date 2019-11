Rotterdammer vast voor fatale schietpartij Rotterdam-Zuid

De politie heeft een 33-jarige Rotterdammer opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Rotterdam-Zuid, woensdagavond. Daarbij kwam een 30-jarige man uit Rotterdam om het leven.

De schietpartij was woensdagavond rond 22:00 uur op de Putsebocht. De man zat in een auto, toen hij beschoten werd. Het slachtoffer bezweek korte tijd later aan zijn verwondingen.



De politie onderzoekt de rol van de aangehouden verdachte.