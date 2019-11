Cel geëist voor ripdeal om lachgas in Schiebroek

Justitie in Rotterdam heeft straffen tot zes jaar cel geëist voor een gewapende overval. In november vorig jaar werd in de Adriaan Kluitstraat in Rotterdam-Schiebroek een man van flessen lachgas beroofd.

Na de beroving zou de auto van het slachtoffer zijn beschoten. In de auto zaten zijn zoontje en pasgeboren dochtertje. Er raakte niemand gewond.

De drie verdachten ontkennen. Zij hebben grotendeels gezwegen over het incident.

De politie kwam bij de verdachten uit via de telefoon van het slachtoffer. Daarmee was de afspraak gemaakt voor de verkoop van het lachgas.

De man was op 9 november eerst naar het voetbal van zijn zoontje geweest en wilde daarna de flessen lachgas afleveren. Toen hij in de Adriaan Kluitstraat kwam, drukten twee mannen pistolen op zijn hoofd. Behalve de flessen moest hij ook zijn Gucci horloge afstaan.

Wel een kogel, geen gat

De verkoper reed weer weg maar was zo boos dat hij terugkeerde. Daarop werd hij beschoten.

De advocaat van de vermeende schutter zegt dat er niet eens bewijs is dát er is geschoten. “Er zijn geen hulzen gevonden, geen kogelinslagen en niemand in de buurt heeft het gehoord.”

Ter plekke is wel een kogel gevonden die niet was afgeschoten. Die matcht met het wapen dat later bij de vermeende schutter is aangetroffen.

Bewijs

De verkoper zegt twee verdachten te hebben herkend aan de hand van foto’s. Maar dat waren enkele foto’s en geen ‘Foslo’s’ waarbij uit meerdere foto’s moet worden gekozen. Een Foslo heeft veel meer bewijswaarde dat een enkele foto.

De hoofdverdachte zou op de luchtplaats van het politiebureau in Rotterdam in detail over de ripdeal hebben verklaard. Volgens zijn advocaat is dat twijfelachtig: niet alle details kloppen en het gesprek is via via bij de politie gekomen.

Geschrokken

Het slachtoffer is na de beschieting gestopt met de verkoop van lachgas. “De schrik zit er goed in”, zegt zijn advocaat. De handel in lachgas is niet verboden in Nederland.

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam pleit ervoor lachgas onder de geneesmiddelenwet te laten vallen, zodat niet iedereen het kan verkopen.

Opmerkelijk in deze zaak is dat slechts één verdachte nog vastzit. Tegen hem is 3,5 jaar cel geëist. De andere twee (eis: zes jaar) zijn op vrije voeten en waren donderdag niet naar de zitting gekomen. De een zou ziek zijn, de ander vond dat hij al genoeg had verklaard bij de politie.

De rechtbank in Rotterdam doet op 21 november uitspraak.