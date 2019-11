Kistendraagsters uit Hoeksche Waard zijn gewild en zoeken versterking

"Voor mij is de dood geen taboe. Ik vind het belangrijk om mensen een mooi afscheid te geven", zegt Damsteegt in gesprek met Rijnmond. "We willen de cirkel rond maken. Vrouwen dragen je de wereld in en dragen je er ook weer uit."

Nu het gilde aan populariteit wint, komt het voor dat er op een dag meer aanvragen worden gedaan dan ze aan kunnen. Damsteegt geeft aan dat ze mensen niet graag teleurstelt. "Om tijdens een uitvaart de kist te dragen hebben we zes dames nodig. Als het heel zwaar is moeten we zelfs met acht dames schouderen."

Niet in het zwart

Bij het draagstersgilde gaat het allemaal net even anders dan bij mannen. Zo dragen de dames geen zwarte kleding. "Van ons mag het wat vriendelijker. Daarom hebben we voor blauw gekozen met vriendelijke accenten."

Het is niet zo dat de emoties hoger oplopen dan bij mannen. "We zijn er om mee te leven. We dragen letterlijk mee, maar we laten het verdriet bij de familie. We lijden niet mee."