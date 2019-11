Feyenoord en Young Boys in evenwicht (1-1)

Kenneth Vermeer over Feyenoord-Young Boys (1-1): 'Terechte uitslag, op meer gehoopt'

Feyenoord heeft donderdagavond een punt gepakt in de vierde groepswedstrijd van de Europa League. De Rotterdammers speelden in de Kuip met 1-1 gelijk tegen Young Boys uit Zwitserland.

De Rotterdammers begonnen sterk aan de wedstrijd. Zo had Luis Sinisterra in de zevende minuut de thuisploeg op voorsprong moeten zetten, maar de Colombiaan zag zijn schot uit de draai nog gekeerd worden.

In de achttiende minuut was het wel raak voor Feyenoord. Steven Berghuis benutte vanaf elf meter de toegekende penalty aan de Rotterdammers, omdat Ridgeciano Haps foutief was neergelegd (1-0). Young Boys zette na de openingsgoal meer aan, maar Feyenoord wankelde nauwelijks.

Mazzelende Rotterdammers

Feyenoord kwam slecht uit de kleedkamer. Edgar Ié werkte bijna een bal in eigen doel. Roger Assalé profiteerde weer niet van de ruimte die hij in de 53e minuut kreeg toen de spits van Young Boys kon uithalen. De Zwitserse beloning kwam pas in de 71e minuut. Invaller Marvin Spielmann schoot een afvallende bal binnen (1-1).

De Rotterdammers hadden in de laatste minuut van de blessuretijd veel geluk. Spielmann had dé kans op de 1-2, maar de doelpuntenmaker van Young Boys maaide van dichtbij over.

Na het Zwitserse tegendoelpunt bleven aan beide kansen grote kansen uit. Omdat Rangers in Schotland won van FC Porto uit Portugal, heeft Feyenoord momenteel de derde plaats te pakken in groep G van de Europa League met vier punten.

Feyenoord - Young Boys 1-1 (1-0)

18' 1-0 Steven Berghuis (penalty)

71' 1-1 Marvin Spielmann

Opstelling Feyenoord: Vermeer; Karsdorp, Ié (73' Senesi), Van der Heijden, Haps; Tapia, Toornstra, Kökcü; Berghuis, Jørgensen, Sinisterra (73' Larsson)