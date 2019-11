Sonja schrijft boek over 25 jaar vrijwilligerswerk Pauluskerk: verslaafden intrigeren mij

Ze was ooit administratief medewerker bij het Havenbedrijf, maar na een zwaar auto-ongeluk balanceerde ze op het randje van de dood. De artsen hadden de toen 23-jarige Sonja Kuipers uit Rotterdam al opgegeven, maar ze hield vol. Toen ze was opgekrabbeld, sloeg het noodlot opnieuw toe: ze kreeg een hersentumor. Wonder boven wonder herstelde ze hier ook van, maar werken kon ze niet meer.

Sonja kwam thuis te zitten en had niks meer om handen. Tot dat ze iemand ontmoette in het Kralingse Bos die vrijwilligerswerk deed in de Pauluskerk. Dat inspireerde haar en inmiddels doet ze dit al 25 jaar. Ze schreef er een boek over: 'De andere wereld - Verliefd, verslaafd, verloren?'

Vooroordelen

Sonja had ook vrijwilligerswerk bij een sportclub of school kunnen doen, maar toch koos ze bewust om te gaan werken met daklozen en verslaafden. "Ik kwam binnen in de kerk en dacht: hier wil ik ook werken", vertelt ze. "De mensen die daar rondlopen intrigeren mij". Hoewel Sonja van tevoren vooroordelen en zelfs angst voor junks had, wilde ze dit werk graag doen. "Ze hebben allemaal een verhaal. Ik wilde ze leren kennen", vertelt ze.

Sonja merkte dat de Pauluskerk een afspiegeling is van de maatschappij. "Elk soort mens kom je er tegen. Van optimisten tot racisten. En van aso's tot zachtaardige karakters". Volgens haar speelt de verslaving daarin nauwelijks een rol. "Ze zijn wie ze zijn en dat vind ik zo fijn."

Verliefd, verslaafd, verloren

Dat het boek van Sonja een bonte verzameling is van haar leven en werk in de Pauluskerk, blijkt uit alle onderliggende verhalen die in de titel van het boek verborgen zitten; verliefd, verslaafd, verloren. Tijdens haar vrijwilligerswerk kreeg ze een relatie met een verslaafde. "Ik was 23, een tikkeltje naïef misschien, maar ik wilde er vol voor gaan". Inmiddels is Sonja al 25 jaar met hem samen.

Naast dat ze dagelijks te maken had met verslaafden, raakte ze ook 'verslaafd' aan het werk. "Ik was er in het begin niet weg te slaan. Ik vond het zo fijn om daar te zijn en te helpen", vertelt Sonja. Het laatste begrip: verloren, staat voor de strijd die Sonja en haar vriend hebben gevoerd tegen de drugs. "Ik laat nog even in het midden hoe dat precies is afgelopen", lacht ze. "Daarvoor moeten mensen mijn boek maar lezen."

Het boek van Sonja is nu online verkrijgbaar via BookScout.