Bruidegom opgepakt voor beïnvloeden getuigen mishandeling agent bij trouwstoet

De politie heeft woensdag de 22-jarige bruidegom van de trouwstoet in Rotterdam opgepakt, waarbij in augustus een agent knock-out werd geslagen. De bruidegom is opgepakt voor het beïnvloeden van getuigen. Ook de 54-jarige vader van de bruidegom en de 43-jarige moeder van de bruid zijn hiervoor aangehouden.

Naast het beïnvloeden van getuigen wordt de bruidegom ook vervolgd voor het beledigen van een agent.

De agent werd vrijdag 30 augustus van achteren knock-out geslagen op de Westzeedijk. De agent had daar de auto's van een bruidsstoet tegengehouden, omdat ze meerdere keren overlast hadden veroorzaakt.

Zware hersenschudding

Toen hij een van de deelnemers om een identiteitsbewijs vroeg, ontstond er ruzie. De man werd aangehouden en had al één handboei om, toen de politieman van achteren werd neergeslagen. Daar hield hij een zware hersenschudding aan over.

In de uren na de klap pakte de politie drie mensen op. Daar zat toen ook al de bruidegom bij, meldden bronnen rondom het onderzoek. Later werden ze weer vrijgelaten.

Onderzoek tegenwerken

Familie en vrienden van de bruidsstoet wilden niet zeggen wie de man was die de politieman had neergeslagen. De politie zegt dat het onderzoek mede hierdoor "onnodig veel tijd in beslag heeft genomen".

"Met de aanhouding van deze drie betrokkenen laten politie en Openbaar Ministerie zien dat ook dit strafbare handelen wordt aangepakt", zegt de politie over de aanhouding van de drie personen woensdag.

De man die de klap aan de agent uitdeelde, was de 25-jarige broer van de bruid. Hij werd 9 oktober opgepakt in een huis in Lopik. Daar zat hij verstopt onder het bed.

Justitie neemt het zeer hoog op dat de hele familie wist wie de verdachte was en dat ze hem ruim een maand doelbewust hebben verstopt.

Verontwaardiging

Het incident op de Westzeedijk zorgde voor landelijke verontwaardiging. De vrouw van het slachtoffer schreef ook nog een open brief, waarin ze de hulp inriep van het publiek om beelden te delen van het voorval.