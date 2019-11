Rijnmond Onderneemt: Musicus Patrick Lauwerends

Radio Rijnmond zet de ondernemer in het zonnetje. Iedere maandagavond om 19:00 uur hoor je het persoonlijke verhaal van één van de vele ondernemers die onze regio rijk is. Deze maandagavond: muzikale duizendpoot Patrick Lauwerends.

Hij verruilde in 1972 Paramaribo voor Rotterdam. Al gauw in Nederland wist ie zeker wat hij wilde: muziek maken. En daar heeft Lauwerends hard aan gewerkt: van jam-sessies in Rotterdamse kroegen tot tournees in Boston en Jakarta. Hij wil graag zijn muziekhart openstellen voor de jongere generatie; hij geeft regelmatig muzieklessen.

In de ideale wereld richt je je natuurlijk alleen op je creativiteit en talent. Maar je zult toch ook moeten... ondernemen. Lauwerends is daar duidelijk over: éérst een plan maken. En je daar ook aan houden. Luister maandagavond om 19:00 uur naar zijn verhaal!

