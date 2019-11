Blije bezoekers blikken terug op gratis dagje Blijdorp voor kinderen

Hoewel het woensdag de drukste reguliere dag ooit was voor Diergaarde Blijdorp, hebben bezoekers daar weinig last van gehad. Zo is te lezen in de enorme hoeveelheid reacties op Facebook. Vanwege de lerarenstaking mochten kinderen tot 12 jaar gratis naar binnen en daar werd massaal gebruik van gemaakt.

Het park was, ondanks de drukte, volgens de bezoekers goed te bereiken. Zo schrijft Malu: "We kwamen om 13:00 uur aan, we konden zo doorrijden én vooraan parkeren".



Bezoekster Melissa was samen met haar kinderen een dagje naar de dierentuin en heeft ook "niks gemerkt" van alle hectiek.

Maar de drukte is niet bij iedereen ongemerkt gebleven. Zo stond Sabrina twintig minuten vast op de afrit bij de A20 en Mildred deed er zelfs veertig minuten over om de parkeerplaats te bereiken, maar dit mocht "de pret niet drukken" volgens beide bezoekers. Ze hebben naar eigen zeggen "een super leuke dag gehad".

'Toppie'

En ook in het park zelf was het goed te doen vonden de bezoekers. Zo zegt Esther: "Het was gezellig druk, maar niet mega". Kells is het daarmee eens. "Ik vond het echt meevallen. Ik verwachtte dat het heel druk zou zijn, maar ik heb relaxt door het park gelopen".





Veel bezoekers waren blij met de actie van de dierentuin om kinderen gratis naar binnen te laten. "Hopelijk zijn er heel veel kindjes geweest die normaal nooit zouden kunnen gaan", schrijft Monique. En ook Netty was enthousiast: "Toppie, Blijdorp!", schrijft ze in een reactie.