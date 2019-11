Werkgeversorganisatie Rotterdam wil dat Aboutaleb aanblijft als burgemeester

"Aboutaleb is een goede verbinder die de samenwerking tussen bedrijfsleven, gemeente en politiek een boost heeft gegeven. De economie van Rotterdam bloeit onder zijn burgemeesterschap, wat niet alleen aan zijn beleid te danken is, maar ook aan zijn internationale contacten", schrijft de organisatie. "In de afgelopen 12 jaar is Aboutaleb een voortreffelijke burgemeester voor de Rotterdamse ondernemers geweest."

De tweede termijn van Aboutaleb loopt in januari 2021 af. Een ruime meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad steunt een derde termijn voor burgemeester Aboutaleb.

Zelf wil Aboutaleb voor het eind van het jaar laten weten of hij kandidaat is voor een derde ambtstermijn.