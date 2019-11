Veel klachten over Merwede Linge Lijn

Het regent klachten over de Merwede Linge Lijn. Passagiers op de spoorlijn tussen Dordrecht, Gorinchem en Geldermalsen klagen over uitval, vertragingen, bomvolle en vieze treinen.

In december vorig jaar ging de spoorlijn, net als het busvervoer in die regio, over van Arriva naar Qbuzz. Dat is nu bijna een jaar geleden, maar volgens Abel Janssens heeft het bedrijf z'n zaakjes nog steeds niet op orde.

De 17-jarige Dordtenaar is het zat en gaat de Provincie Zuid-Holland daarom vragen om een ander vervoersbedrijf. Een rondje langs andere passagiers op station Dordrecht Stadspolders leert dat Janssens niet overdrijft.

"Soms zit de trein zo vol dat er mensen op het perron achter blijven. Moet je wachten op de volgende", zegt een meisje. "Door vertraging mis ik elke week wel een keer m'n aansluiting op het centraal station.

"Ik baal enorm van deze lijn", zegt een ander meisje. "Maar ik heb geen alternatief en moet elke dag naar school." Een jongen noemt de vertragingen onacceptabel: "Het gaat twee op de vijf dagen mis hier."

Uitgevallen

Een vrouw meldt dat de trein waarmee ze net aankomt vertraging had, terwijl de trein die daarvoor moest komen was uitgevallen. "Maar ik ben wel blij dat ik op deze spoorlijn mijn fiets gratis mee mag nemen."

Abel Janssens weet wat het probleem is: "Ze hebben te weinig treinstellen. Omdat er nu ook onderhoud aan gepleegd wordt knelt dat des te meer. En ze hebben als busbedrijf gewoon geen verstand van treinen."

Uitbreiding

Qbuzz zegt met de Provincie Zuid-Holland te praten over uitbreiding van het aantal treinen, maar dat dat niet op korte termijn kan. Overigens ontkent het bedrijf dat er sprake is van veel vertragingen.

Ook zou er alleen in daluren met korte treinen gereden worden. In slecht schoonmaken zegt Qbuzz zich ook niet te herkennen, maar belooft wel om dat nader te onderzoeken.