Wie vermoordde Geert de Raeymaeker met zestien kogels?

De moord op Geert de Raeymaeker staat deze week centraal in Bureau Rijnmond. Hij wordt in de nacht van 29 op 30 maart 2003 vermoord in Rotterdam. De zaak is nooit opgelost en is nu één de zaken van de Cold Casekalender, die OM en politie alsnog tot een goed einde willen brengen. Temeer omdat het de levens van de ouders van Geert, inmiddels 86 en 90 jaar oud, nog dagelijks beheerst.

De 36-jarige Geert heeft de florerende uitbenerij van zijn vader in het Belgische Boom overgenomen en houdt van het leven. Hij is geregeld in Rotterdam, waar zijn vriend Osman woont.

De avond voor de moord eten Geert en Osman samen met hun partners wat in Rotterdam. De vrouwen vertrekken en Osman en Geert gaan naar een woning in de Hennewierstraat.

Ze bestellen een escortdame. Als er wordt gebeld staat er geen vrouw voor de deur maar twee mannen, die Geert met zestien kogels om het leven brengen. Osman, die in het drugscircuit zit, vlucht naar boven en wordt alleen geraakt in zijn been. De politie vermoedt direct dat Osman meer weet over de moord op Geert maar dat spoor loopt, net als andere scenario’s, dood. In 2017 overlijdt Osman.

Een kerkhof in Boom is de laatste rustplaats van Geert. Hij ligt daar vlakbij zijn broer, die op 56-jarige leeftijd overleed aan een hartstilstand. Politie en OM hopen dat er mensen zijn die de zaak los kunnen trekken en informatie hebben, hoe ogenschijnlijk klein dan ook. Er is een beloning van 15 duizend euro uitgeloofd.