Tien maanden cel en tbs voor Berkelse 'modellenscout'

De verdachte heeft bekend dat hij de vrouw had uitgenodigd voor een selectie van Elite Models. Hij ontkent dat het hem om naaktfoto’s ging.

De nep-scout is eerder al veroordeeld voor hetzelfde vergrijp. Dat woog zwaar mee in de veroordeling. Ook achten experts de kans groot dat D. in herhaling valt, vandaar de tbs. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar, vindt de rechtbank.