Roze Brigade prikt al jaren Bospolder/Tussendijken schoon: minder joints, meer lachgaspatronen

De dames van de Roze Brigade maken al jaren Park 1943 in Rotterdam-Bospolder/Tussendijken schoon. In die jaren hebben ze een grote verandering in het achtergebleven vuil gezien. Het oude vuil is weg en er liggen minder joints, maar die hebben wel plaatsgemaakt voor lachgaspatronen.

"Je ziet meer lachgaspatronen, meer alcohol, bierflesjes en sigaretten", vertelt Angela, een vaste vrijwilligster.

Toch gaat het park er, volgens initiatiefneemster Tonny van Sommeren, wel op vooruit. "Voorheen lag er veel oud vuil, dat is nu allemaal weg."

Meer kinderrommel

Tonny ziet ook meer rommel van kinderen, zoals rietjes en sapjes. Voorheen waren het vooral joints en bierflesjes. "Het is goed om te zien dat er ook steeds meer kinderen naar het park komen."

Tonny heeft de Roze Brigade een aantal jaar geleden opgericht. "Ik stoorde mij aan de rommel. De rommel is van niemand, omdat het op straat ligt. Op het moment dat ze de rommel weggooien geven ze het aan de stad, als negatief cadeautje."

De Roze Brigade maakt elke eerste woensdag van de maand het park en de wijk eromheen schoon. Weer of geen weer, zij zijn erbij en dat geeft veel voldoening. Het vuil verdwijnt in roze vuilniszakken. "Het is heel fijn om achterom te kijken als we hebben geprikt. We kijken heel vaak naar achteren en denken: "Oké dat ziet er goed uit", vertelt Tonny.