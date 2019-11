Leefbaar wil verbod op gebedsoproepen via luidsprekers

Leefbaar Rotterdam wil een verbod op islamitische gebedsoproepen via speakers op moskee├źn. Dat is volgens Leefbaar nodig omdat het niet past in de Nederlandse cultuur. Ook zou het voor overlast zorgen.

"Het is duidelijk dat daar iets mee wordt neergezet van, wij zijn van de islam en wen er maar aan", zei Joost Eerdmans, fractie-voorzitter van Leefbaar Rotterdam. "Ik vind het jammer voor de integratie. En het past niet in onze tradities en cultuur."

Nooit klachten binnengekomen

Het voorstel van Eerdmans verbaasde sommige partijen, omdat de oproepen bij een enkele moskee al een tijd te horen zijn. Waarom zou een verbod dan ineens nodig zijn?

Volgens DENK zouden er geen klachten over zijn binnengekomen bij de gemeente. "Er is werkelijk niemand in Rotterdam die hier een probleem van maakt. Alleen de heer Eerdmans in zijn xenofobe ivoren toren", zei Stephan van Baarle van DENK.

'Past wel in Nederland'

Ook Nida ziet het probleem niet. Nourdin el Ouali: "De Nederlandse tradities zijn er één van vrijheid. En de Nederlandse tradities zijn er ook één van niet de ene benadelen noch de ander bevoordelen. Religieus of niet."

De VVD vindt het geen slechte zaak om de discussie aan te gaan over de gebedsoproepen in de straat. "Ik ben het met Eerdmans eens dat wij in Nederland onszelf echt moeten afvragen of wij de religieuze uitingen zomaar door de straat willen hebben schallen. Dat moet niets afdoen aan de vrijheid van godsdienst", aldus VVD-fractievoorzitter Vincent Karremans.

Kerkklokken

D66 vroeg aan Eerdmans wat hij dan vindt van het luiden van kerkklokken? Eermans vindt dat een eeuwenoude Nederlandse traditie.

Later op donderdag of aanstaande dinsdag wordt er over het voorstel gestemd in de gemeenteraad.