Justitie wil dat stel de cel in gaat voor witwassen van half miljoen

Justitie heeft donderdag tegen een 70-jarige man en een 57-jarige vrouw respectievelijk 2,5 en 2 jaar cel geëist, omdat ze zo'n 475.000 euro probeerden wit te wassen. Ze kochten een huis in Rotterdam, volgens justitie met zwart geld.

Het zou gaan om geld dat door middel van criminaliteit is verdiend. Ook zouden ze voorbereidingen treffen voor het telen van wiet.

De twee konden het huis de verbouwing volgens justitie nooit betalen van de inkomsten die bij de belastingdienst waren opgegeven. Het huis kostte 350 duizend euro, de verbouwing meer dan 100 duizend euro.

Geld in plantenpot

De woning van het paar werd in het kader van het onderzoek doorzocht. Bij de doorzoeking werd in een plantenpot ruim 15 duizend euro gevonden. Ook dat geld is volgens justitie niet uit legale bron afkomstig.

In de tuin van het huis werden in een container benodigdheden en apparaten gevonden voor het telen van wiet.

Al eerder veroordeeld

De man was volgens justitie de 'initiator' van het witwassen. Hij was al eerder een keer veroordeeld voor fraude en betrokkenheid bij hennepkwekerijen.

Volgens justitie zou de vrouw dat moeten hebben geweten. "Zij heeft bovendien ook zelf volop geprofiteerd van deze strafbare daden."

Geld en huis inleveren

Justitie eist naast de celstraffen ook dat de man en de vrouw het huis en het in beslag genomen geld kwijtraken.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.