Blindengeleidehond Joska in totaal al 500 nachten op cruise met reislustige baasjes

Blindengeleidehond Joska reist wat af, van Jeruzalem tot Sint-Petersburg en van Marokko tot Noorwegen. Haar baasjes Corne en Connie uit Rotterdam-Delfshaven cruisen de wereld af. Joska dus ook. Over drie dagen is ze zelfs maar liefst in totaal 500 nachten aan boord van een van de schepen van Holland America Line. Daardoor kreeg ze donderdag een speciale gouden medaille.

Op het cruiseschip waar Corne en Connie momenteel op zitten was vandaag een speciale gelegenheid, waarbij hond Joska de medaille kreeg uitgereikt als eerbetoon van Holland America Line. "De officieren en ook de kapitein mag ze zo graag. Die heeft ze al een aantal keren gezien. Ze werd geroepen en ze rende naar voren om de medaille in ontvangst te nemen", zegt Corne.

Haar baasjes cruisen wat af. "We zitten op dit moment op meer dan 100 nachten per jaar. Dit jaar zal het zelfs zo'n 125 nachten zijn", zegt Corne vanaf het schip op de Atlantische Oceaan. Omdat Connie slechtziend is helpt hond Joska haar. Daarom moet ze altijd wel met ze mee op zee.

Maar dat vindt Joska juist ontzettend leuk, zegt Corne. "Ze wordt gewoon enthousiast op het moment dat ze het schip al ziet. Op het moment dat we aan boord komen wordt er eerst 'hallo Josca' gezegd en dan worden wij begroet."

Haar slechtziendheid maakt Connie niet minder reislustig. "Ik geniet van nieuwe onbekende plekken door te luisteren, te ruiken en te voelen. Door Joska kom ik hier ook aan toe. Het is zo anders reizen met haar", zegt ze.

"Voordat ik mijn blindengeleidehond had, ben ik in Guatemala geweest. Ik moest letterlijk op handen en voeten door de resten van een Maya-nederzetting ploeteren om er doorheen te komen. Met Joska ben ik op eenzelfde soort plek geweest en zij leidde me overal langs. Dan heb ik dus energie over om te genieten van de bijzondere plaatsen waar ik ben. Zonder Joska lukt dat niet."