Veel ambities bij begrotingsvergadering Rotterdam

In Rotterdam is donderdag de start van de begrotingsvergadering. De gemeenteraad buigt zich over de begroting van 2020. Er wordt gekeken naar de plannen van de coalitie en hoeveel geld daarvoor nodig is. Ook zijn er meer dan 138 voorstellen ingediend voor wijzigingen of nieuwe plannen.

De ingediende moties gaan onder meer over veiligheid. Leefbaar vraagt om het schrappen van de bezuiniging op metrosurveillanten. De SP wil dat er weer politieposten terugkomen in de wijken.

Bouwen

Ook over bouwen zijn veel plannen ingediend. De VVD wil dat er nu een echt goed onderzoek gedaan wordt naar de woningnood bij starters en het middensegment. Ook wil de partij van Vincent Karremans dat de bouwproductie versneld wordt en dat er bij nieuwe huizen ook veel gedaan wordt aan de buitenruimte. Leefbaar Rotterdam wil dat het aardgasvrij maken van bestaande woningen stopt, omdat het veel geld kost en volgens Leefbaar weinig effectief zal zijn.

Armoedebestrijding

Voor armoedebestrijding zijn ook veel plannen in gediend. D66 en verschillende andere partijen willen een werkbonus voor mensen met bijstandsuitkering die parttime gaan werken. GroenLinks heeft de wens om de kledingbranche te benaderen om onverkochte kleding aan de kleidingbank te leveren. De SP wil gratis OV voor minima. De Partij voor de Dieren wil dat ook personen zonder een verblijfsvergunning een Rotterdampas kunnen krijgen. En de PvdD wil dat afgedankte deelfietsen naar minima gaan. DENK wil fruit en melk voor schoolkinderen in Delfshaven.

Crooswijk

Verschillende partijen willen dat het geld dat was gereserveerd voor een opknapbeurt van de buitenruimte in Oud-Crooswijk ook echt voor de wijk blijft. Omdat het project nu niet begint is het niet gebruikte geld nu tijdelijk voor het Eurovisie Songfestival gereserveerd. Wethouder Arjan van Gils van Financiën heeft toegezegd dat het geld voor Crooswijk blijft.

Buiten zwemmen

GroenLinks wil dat er meer buitenzwemwater komt. Dat is nodig nu zwemmen in de Kralingse Plas door blauwalg vaak niet kan. Ook kunnen de huidige buitenzwemplekken, zoals het Van Maanenbad en het Zwarte Plasje, de drukte niet aan.



Hindoe-uitvaart

De Partij van de Arbeid en de SP willen dat er plekken komen langs de Maas of de Schie waar as in het stromend water verstrooid kan worden volgens Hindoerituelen.

Over alle ingediende voorstellen zal donderdag of anders op dinsdag gestemd worden. De gemeente Rotterdam heeft jaarlijks zo'n 3,5 miljard euro te besteden. Voor het overgrote deel liggen de uitgaven van de gemeente vast. Het geld gaat naar inkomensondersteuning, zorg, onderwijs, veiligheid, infrastructuur en onderhoud van de stad.