Steeds meer bevers in Dordtse Biesbosch

"Ik was er bij in 1988 toen de allereerste bever hier werd vrijgelaten om de populatie terug te laten keren in ons land nadat deze al tientallen jaren was uitgestorven", zegt boswachter Jacques van der Neut. We varen met hem mee op zijn patrouilleboot.

Veel bewijs

"We zien er misschien nu niet één, maar kijk eens naar al die stammen die helemaal zijn aangetast en aangekloven", zegt Jacques. Het is één van de bewijzen dat de populatie in de Biesbosch groeit.

Nadat de eerste werd vrijgelaten ging het niet meteen goed met de bevers. "Sommige gingen alweer snel dood helaas", zegt Jacques. Nu jaren later is er een nieuwe telling geweest, niet alleen in de Biesbosch, maar in heel Nederland. "Zo'n 3500 bevers door heel Nederland, prachtig', zegt Jacques.

"Kom nog maar een keer terug, de kans wordt namelijk steeds groter doordat de populatie groeit dat je er wel eentje kan zien", zegt de boswachter geruststellend tegen onze verslaggever.