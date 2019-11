Theo Segers voorgedragen als burgemeester Molenlanden

De gemeente ontstond op 1 januari dit jaar uit een fusie tussen Molenwaard en Giessenlanden. Sindsdien was Dirk van der Borg (CDA) waarnemend burgemeester. Segers is nu voorgedragen als de allereerste kroonbenoemde burgervader van Molenlanden.

“Hij is warme persoonlijkheid die mensen met elkaar weet te verbinden. Wij denken dat hij zich snel thuis zal voelen in Molenlanden en ons verder helpt om een ambitieuze en moderne gemeente te zijn die in verbinding staat met de samenleving", zegt Bert Snoek, voorzitter van de vertrouwenscommissie.

Segers woont in Staphorst en was sinds 2015 burgemeester van die gemeente. Daarvoor was hij onder andere directeur-bestuurder van de stichting Protestants-Christelijk Primair Onderwijs (PCPO) in de Krimpenerwaard.

De benoeming van Segers is nog niet definitief. De voordracht van de gemeenteraad wordt nu aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de commissaris van de Koning van de provincie Zuid-Holland. De minister draagt de kandidaat vervolgens voor aan de koning.

Zodra het benoemingsbesluit is ondertekend, is de benoeming definitief. De verwachting is dat Theo Segers dan op 13 januari 2020 wordt geïnstalleerd als burgemeester van Molenlanden.