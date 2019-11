Feyenoord-coach Advocaat strijdbaar en realistisch na Europees gelijkspel

Dick Advocaat vond na afloop van Feyenoord-Young Boys (1-1) dat niet meer dan een punt in zat voor de Rotterdammers. "We hebben onszelf op momenten onnodig moeilijk gemaakt", geeft de Feyenoord-trainer toe op de persconferentie.

"We wisten van tevoren dat we dit duel moesten winnen. Het wordt er niet makkelijker op", geeft Advocaat toe. "Maar we stonden voor de wedstrijd ook onderaan. We kunnen nog steeds zes punten halen, maar het wordt een moeilijk verhaal."

Kijk hierboven naar de volledige persconferentie van Dick Advocaat na Feyenoord-Young Boys (1-1). Daarin geeft Advocaat bij verslaggever Sinclair Bischop aan dat verdediger Edgar Ié voorlopig uit de strijd is met een blessure.