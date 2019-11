Het weer vandaag: veel zon en droog

De zuidenwind waait zwak tot matig. Vanavond en vannacht meer bewolking en vanuit het westen kans op een bui. In het oosten van de regio kan zich een mistbank vormen. Het koelt af naar 4 graden aan zee en 1 graad in het oosten van de regio. In het oosten bestaat er kans op vorst aan de grond.

Morgen is er af en toe zon en bestaat er kans op een bui. In de middag wordt het 9 graden. Er staat een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind.

Vooruitzichten

Zondag een droge dag met een mix van zon en wolkenvelden. Maandag toenemende bewolking en pas later op de dag gaat het regenen. Daarna blijft het aan de wisselvallige kant. In de middag wordt het een graad of 8. In de nachten kan het aan de grond soms tot lichte vorst komen.