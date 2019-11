Ed Aldus over actie kledingbank: 'Het wordt een hele warme winter'

"Eerlijk gezegd had ik het helemaal niet verwacht. Je moet natuurlijk ook wel thuis een jas hebben hangen die je niet meer draagt of zo natuurlijk", zegt Ed Aldus van Rijnmond over de honderden jassen die zijn binnengebracht bij de Kledingbank Rotterdam.

De weerman van Rijnmond deed twee weken geleden een dringende oproep aan het publiek om kinderjassen te brengen naar de kledingbank in Delfshaven. Die zaten namelijk met een groot tekort.

Hoeveel jassen er precies zijn binnengebracht is nog niet duidelijk, omdat nog niet alle zakken zijn opengemaakt. Duidelijk is wel dat het er inmiddels honderden zijn. "Maar als je nu ook kijkt hier op de grond hoeveel jassen er al liggen en hoeveel jassen er van de week binnengekomen zijn, en er komen zo meteen nog veel meer jassen aan. Het wordt een hele warme winter voor al die kinderen."



Ook Mary Olman van de kledingbank spreekt van een succes. "Die respons heeft me zeker verrast. Het is zelfs nog meer dan twee jaar geleden. Er waren ook heel veel initiatieven van particulieren. Kinderen die bijvoorbeeld voor de klas gingen staan en vertelden dat er ook kinderen zijn die geen warme kleding hebben. Zo kwam er ook weer meer kleding binnen."

Ook Vincent Akachar kwam jassen brengen, een Kaapverdiaanse jongen die in zijn eigen community jassen is gaan inzamelen. Volgens Mary zit de kledingbank voor deze winter inmiddels goed. Wat er over is, bewaren we voor volgende winter.