Jon Dahl Tomasson te gast in FC Rijnmond

Jon Dahl Tomasson is vrijdagmiddag te gast in de voetbaltalkshow FC Rijnmond. De oud-speler van Feyenoord schuift aan naast presentator Bart Nolles, Dennis van Eersel en Geert den Ouden.

Met Tomasson, die in 2002 de UEFA-Cup won met Feyenoord, blikken we uiteraard terug op het 1-1 gelijke spel van Feyenoord in de Kuip tegen Young Boys.

Ook gaat de blik richting het weekend. RKC Waalwijk komt zondag op bezoek in Rotterdam, Sparta gaat zaterdagavond al naar SC Heerenveen. In de Keuken Kampioen Divisie spelen Excelsior en FC Dordrecht vrijdagavond tegen respectievelijk FC Eindhoven en Go Ahead Eagles.

FC Rijnmond begint vanmiddag rond 17.15 uur op TV Rijnmond en wordt daarna ieder uur herhaald tot de volgende dag.