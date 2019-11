Celstraf geëist tegen 70-jarige man voor witwassen

Een 70-jarige man moet dertig maanden de cel in als het aan justitie ligt. Hij zou samen met zijn vrouw honderdduizenden euro's hebben witgewassen met de aankoop en verbouwing van een Rotterdamse woning.

Bij de notaris waren door familieleden en een bekende van verdachten diverse contante betalingen gedaan. Later bleek dat er vooraf aan veel van die overboekingen contante gelden werden gestort op de rekeningen.

Bij de doorzoeking van de woning, werd in een plantenpot 15.500 euro gevonden. Ook dat geld is volgens het OM niet uit legale bron te verklaren.

De man is in het verleden veroordeeld voor fraude en betrokkenheid bij wiethandel. Het OM: “Hij was vermoedelijk de initiator voor het witwassen”, aldus de officier.

Tegen de vrouw eiste ze een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.