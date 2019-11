Paralympisch kampioene heeft hoofdrol in De Terugkeer: 'Ik ben helemaal geen acteur'

De komende zaterdagen smelten feit en fictie samen op TV Rijnmond in de dramaserie De Terugkeer; een zevendelige serie die gebaseerd is op de Maassluise Zandaffaire. Voormalig paralympiër Monique Kalkman speelt een hoofdrol in de serie.

"De Zandaffaire is de fraude rondom de aanleg van de haven geweest. Er is het een en ander gebeurd met betrekking tot de aanvoer van het zand. Dat is destijds niet allemaal even zuiver gegaan", zegt Kalkman.

In het verleden werd Kalkman paralympisch kampioene tennis en tafeltennis. Nu is ze dus ook actrice. Ze speelt in De Terugkeer een marketingdirecteur van een chemiebedrijf. Bovendien is zij in de serie mantelzorger voor haar moeder.

'Ik ben helemaal geen acteur'

"De enige affiniteit die ik had, was omgaan met de media. Ik had in eerste instantie geen idee wat men met mij wilde. Ik ben helemaal geen acteur", vertelt Kalkman, die in een rolstoel zit. "De filmmaker (André van der Hout, red.) was overtuigd dat ik dit zou kunnen. Toen zijn we samen het avontuur aangegaan. Het blijkt helemaal vlot te lopen, met hier en daar een beetje hulp."

"De archieven in de serie zijn geweldig. Al die beelden komen terug. Dat is gecombineerd met een fictief verhaal", vertelt Kalkman over de serie.

De tweede aflevering van De Terugkeer is komende zaterdag vanaf 17:17 uur op TV Rijnmond te zien. Vorige week was de eerste aflevering. Die is hieronder terug te kijken.