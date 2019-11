Joost Eerdmans stopt als lijsttrekker Leefbaar Rotterdam

Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam is bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam geen lijsttrekker.

Dat heeft de woordvoerder van Eerdmans aan Rijnmond laten weten. Of Eerdmans als raadslid terugkeert is nog niet duidelijk.

Na de moord op Pim Fortuyn was Eerdmans van 2002 tot 2006 kamerlid voor de Lijst Pim Fortuyn. Daarna was hij enkele jaren wethouder in Capelle aan den IJssel.

Eerdmans keerde in 2014 terug naar Rotterdam. Hij was tot vorig jaar wethouder Veiligheid.