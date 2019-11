Actrice Grives veroordeeld tot twee jaar cel om drugshandel

De Rotterdamse actrice Imanuelle Grives is vrijdag door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot twee jaar celstraf en een boete van 1000 euro wegens drugsbezit en -handel.

De rechtbank acht bewezen dat ze vele soorten drugs bij zich had en dealde op het dancefestival Tomorrowland in Boom. Grives was aanwezig bij de uitspraak en had zich tussen het publiek geschaard.



De straf is gelijk aan de eis van de aanklager. Naar Belgisch recht wordt zo'n boete met acht vermenigvuldigd. Grives heeft toegegeven dat ze drugs wilde verkopen en dat ze daarmee een grote fout had begaan.

De 34-jarige actrice werd op 21 juli opgepakt op het festivalterrein met xtc-pillen, MDMA, cocaïne en ketamine op zak. Op haar logeeradres, waar ze met twee vriendinnen verbleef, werden nog meer drugs gevonden zoals amfetamine, GHB, cannabis en tientallen xtc-pillen.

Grives werd na ruim zes weken voorarrest in september vrijgelaten na betaling van een borgsom.