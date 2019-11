Berghuis en Vermeer in definitieve selectie Oranje

Bondscoach Ronald Koeman liet vorige week bij FOX doorschemeren dat hij veel bezig is met de ontwikkeling van Berghuis, en hem eventueel zou passeren voor deze duels. Maar de rechtsbuiten van Feyenoord is er toch bij.

Andere (voormalig) regiospelers die bij de selectie zitten zijn: Nathan Aké (Bournemouth), Memphis Depay (Olympique Lyon), Denzel Dumfries (PSV),

Frenkie de Jong (FC Barcelona), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Stefan de Vrij (Internazionale) en Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Marco Bizot (AZ), Hans Hateboer (Atalanta Bergamo), Donyell Malen (PSV) en Tonny Vilhena (Krasnodar) die wel op voorlopige lijst stonden, ontvingen deze keer geen uitnodiging.

Het Nederlands elftal speelt zaterdag 16 november eerst tegen Noord-Ierland. Plaats van handeling is een uitverkocht Windsor Park in Belfast waar het beginsignaal om 19.45 uur plaatselijke tijd klinkt (20.45 uur in Nederland).

Dinsdag 19 november staat in Amsterdam Oranjes laatste groepswedstrijd in het kader van kwalificatie voor EURO 2020 op het programma. In de Johan Cruijff ArenA is Estland vanaf 20.45 uur de tegenstander.