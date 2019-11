Nieuwe eigenaar Hudson's Bay-pand Rotterdam

Het voormalige winkelpand van Vroom en Dreesmann en Hudson's Bay in het centrum van Rotterdam komt in handen van vastgoedbedrijven Signa en RFR. Die kopen het pand, de Beursgallery, aan het oostelijke eind van de Koopgoot, waar onder meer Hudson's Bay en HΜwinkels in hebben, van de vastgoedtak van de Duitse verzekeraar Allianz.

Opvallend detail is dat het Oostenrijkse Signa de meeste Europese activiteiten van Hudson's Bay overnam. Signa was al de eigenaar van het Duitse Karstadt en nam Galeria Kaufhof, dat in handen was van Hudson's Bay Company, over.

Alleen de Nederlandse Hudson's Bay-winkels bleven in Canadese handen. Die gaan echter voor het einde van het jaar dicht.

De overnameprijs is niet bekendgemaakt.