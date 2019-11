Gemeente Dordrecht: geen aanpassingen op Merwedestraat tijdens onderhoud aan N3

Door de afsluiting van de belangrijke verkeersader in Dordrecht kunnen mensen alleen nog maar via de Merwedestraat rechtstreeks van Dordrecht naar Papendrecht en omgekeerd. De omleidingsroute gaat over de A15 en de A16, maar veel mensen zullen waarschijnlijk voor de route binnendoor kiezen. Maar die Merwedestraat is onlangs versmald van twee rijbanen naar één.

"Een van de rijbanen is nu omgebouwd tot een busbaan", gaat de woordvoerder verder. "Als het daar drukker wordt dan is het toch belangrijk dat bepaalde voertuigen, zoals de bus en een ziekenwagen, toch door kan rijden."

Versmalling

De keuze om het aantal rijbanen te halveren op de Merwedestraat is onlangs genomen, na klachten van omwonenden over de hoge snelheid. Toen was nog niet openbaar bekend dat de Randweg Dordrecht ook dicht zou gaan voor een periode van ruim twee maanden.

"Toch maakt deze situatie geen verschil", legt de woordvoerder verder uit. "Omdat de de grootste problemen niet op de Merwedestraat zitten, maar bij de nodige kruisingen in het traject. Daar stroopt het op."

Samen met Rijkswaterstaat onderzoek de gemeente de mogelijkheden tot het instellen van omleidingen, het laten rijden van extra bussen, het plaatsen van borden en het opzetten van een informatiecampagne. "Heel Dordrecht zal de afsluiting gaan merken", zegt een woordvoerder. "En veel mensen zullen de omleidingsroute gaan gebruiken, maar niet iedereen. Maar dat is gewoon niet anders."